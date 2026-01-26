Bursa Yıldırım Belediyesi, kültür sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Konserlerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden sinema gecelerine kadar pek çok etkinliği Yıldırımlılarla buluşturan Yıldırım Belediyesi, son olarak 'Başkasının Ölümü' isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi. Askerlerini kolaylıkla ölüme gönderen ve düşünmeden başkalarının infaz emrini veren hırslı ve acımasız bir komutanın Azrail'le yüzleşmesini konu edinen oyun, izleyicilerden tam not aldı.

HERKES İÇİN KÜLTÜR SANAT

Kültür ve sanatın toplum için önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz.

Bu doğrultuda hem nostalji dolu hem de farklı yaş gruplarına hitap eden programlar düzenlemeye devam ediyoruz. 'Başkasının Ölümü' tiyatro oyunu; insani duyguları, hırsı, ölümü ve ölüm karşısındaki çaresizliği anlatan, seyirciyi düşünmeye sevk eden bir oyun oldu. Hemşehrilerimizin keyifli ve sanatla iç içe vakit geçirdiğini görmek bizim için en büyük mutluluk' ifadelerini kullandı.