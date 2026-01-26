Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF), 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısını Balıkesir'in İvrindi ilçesinde İvrindi belediye başkanı Önder Lapanta'nın ev sahipliğinde yaptı.

BALIKESİR (İGFA) - Toplantıya BALDEF Başkan yardımcısı ve Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mümin Şafak da katıldı.

24 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen toplantı, federasyonun 2025 yılında Ankara'da başlattığı istişare sürecinin devamı niteliğinde gerçekleşti.

Toplantıda, Balıkesir hemşehrileri arasındaki dayanışma, kültürel ve sosyal projeler ile yerel yönetimlerle iş birliği konuları ele alındı. Program kapsamında İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta makamında ziyaret edilerek, ilçenin kalkınması ve ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Federasyon yetkilileri, İvrindi'nin doğal ve tarihi zenginliklerini de öne çıkaran etkinliklerle, Balıkesir lobisini güçlendirme hedeflerini vurguladı. Toplantı, BALDEF'in ilçe bazlı buluşmalarla hemşehrilerini memleketlerinde bir araya getirme geleneğini sürdürdüğünü gösterdi.

Akşam yemeğinde Balıkesir büyükşehir belediye başkanı Ahmet Akın, Balıkesir millet vekili Serkan Sarı, Balya belediye başkanı Orhan Gaga, Savaştepe belediye başkanı Ali Koyuncu, İvrindi belediye başkanı Önder Lapanta ve federasyon üyesi dernekler ile Balıkesir'in tanıtımı ile ilgili yapılacak çalışmalar ele alındı.

BALDEF, önümüzdeki dönemde benzer istişare toplantılarını farklı ilçelerde devam ettirmeyi planlıyor. Bu tür etkinlikler, Balıkesirlilerin birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.