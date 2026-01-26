Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, sömestirde çocukların uğrak noktası oldu. 200 metrekarelik alana kurulu gerçek buz pisti, tatil boyunca çocukları güvenli bir ortamda spor ve eğlenceyle buluşturuyor.

ANKARA (İGFA) - Sömestir etkinlikleri kapsamında yalnızca çocuklara hizmet veren tesis, randevu sistemiyle çalışıyor. Bu sayede buz pisti düzenli ve kontrollü bir şekilde kullanılıyor.

Haftanın 6 günü açık olan tesis, pazartesi günleri bakım çalışmaları nedeniyle kapalı tutuluyor. Buz pisti 09.30-18.00 saatleri arasında hizmet verirken, günde 8 seans düzenleniyor.

Her seansta en fazla 20 çocuk piste kabul ediliyor ve seans süresi 30 dakika olarak uygulanıyor.

VATANDAŞLAR DA KULLANABİLİYOR

Sömestir ve özel olarak duyurulan günlerde yalnızca çocuklara hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, diğer dönemlerde ise hafta içi her gün 5 yaş üzeri tüm vatandaşların kullanımına açık olarak hizmet veriyor.