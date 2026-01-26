'Ulaşımda yenilik' sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların güvenli, konforlu ve sürdürülebilir seyahat etmelerine imkân sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne 12 ilçeden direkt ulaşım dönemini başlattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları kapsamında hayata geçirdiği yeni otobüs hatları ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kentin tüm ilçelerinden direkt ulaşım dönemi başladı.

Çevre dostu, modern ve konforlu araçlardan oluşan filosuyla toplu taşıma hizmetlerini sürekli geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesi için planladığı 14 yeni hattı bugün (26 Ocak Pazartesi) itibarıyla hizmete aldı.

Yeni hatlar, ilk seferlerini gerçekleştirerek vatandaşlara aktarmasız ve hızlı ulaşım imkânı sundu.

14 YENİ HATTA ROTA ŞEHİR HASTANESİ

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak için Kocaeli Şehir Hastanesi'ne daha önce İzmit'ten SH1, SH2, SH5, SH6 ve SH7, Derince'den ise SH8 hattı ile sağladığı direkt ulaşım ağını genişletti. Buna göre Karamürsel'den SH9, Gölcük'ten SH10 ve SH11, Başiskele'den SH12 ve SH13, Kartepe'den SH14 ve SH15, Kandıra'dan SH16, Körfez'den SH17 ve SH18, Dilovası'ndan SH19, Gebze'den SH20, Darıca'dan SH21 ve Çayırova'dan SH22 hatları 26 Ocak Pazartesi günü (bugün) sabahı itibarıyla kesintisiz şekilde ulaşım ağına dâhil edilerek ilk seferlerini gerçekleştirdi.

BÜYÜKŞEHİR'LE ULAŞIM AĞI DAHA ETKİN

Büyükşehir, sürdürülebilir ve çağdaş ulaşım politikaları doğrultusunda toplu taşıma altyapısını güçlendirmeye devam ederken, otobüs filosunu çevreci ve teknolojik araçlarla yeniliyor. Büyükşehir aynı zamanda hayata geçirdiği yeni hatlarla kent genelindeki ulaşım ağını daha etkin hale getiriyor. Bu kapsamda kısa süre önce filoya dahil edilen 68 yeni otobüs, yeni planlanan Kocaeli Şehir Hastanesi hatları ile entegre edilerek hizmete sunuldu. Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir, aralık ayı içerisinde çevre dostu, konforlu ve son model 123 otobüsün 68'ini filoya dahil etmişti. 55 otobüsün alım süreci devam ederken, Büyükşehir envanterinde bulunan ancak yaş haddinden dolayı çalıştırılmayan 42 araç düşüldüğü ve 55 aracın alım süreci bittiğinde toplam filodaki araç sayısı 753 olacak.

VATANDAŞ ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM ANLAYIŞI

Yolcu memnuniyetini merkeze alan çalışmalar toplu taşıma hizmetlerinde konfor ve güvenlik standartlarını yükseltilirken, engelli dostu tasarıma sahip, klimalı ve ileri seviye güvenlik sistemleriyle donatılan araçlar; kesintisiz, güvenli ve rahat ulaşım imkânı sunarak Kocaeli'nin dört bir yanında aktif olarak hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, güçlü araç filosu ve bütüncül ulaşım anlayışıyla vatandaş odaklı hizmet üretmeyi sürdürüyor.