Manisa Dostlar Meclisi Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı konuk etti. Ülke gündemi ve Manisa gündemi konuşuldu.

MANİSA (İGFA) - Toplantının konukları arasında; Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Refahyol Hükümeti döneminde Devlet Bakanlığı görevinde bulunan ve merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ana çalışma ekibinde yer alan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Zekayi Yılmaz, Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdülkadir Durmaz ile Genel İdare Kurulu Üyeleri Mesut Dağ ve Hüseyin Oruç yer aldı.

Toplantıda Manisa'nın güncel sorunlarının ele alındığını ifade eden Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın kentin sorunlarını yerinde incelemesinin Manisa Dostlar Meclisi üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Canuyar, özellikle Manisa'da bir fabrikada yaşanan işçi çıkarmalarının Manisa'da çok sayıda aileyi olumsuz etkilediğini vurgulayarak, bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilmesi talebini Arıkan'a ilettiklerini belirtti.

Ayrıca toplantıda Manisalı çiftçilerin ve esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıların da dile getirildiğini ifade eden Başkan Cihan Canuyar, Türk demokrasisinin daha da geliştirilmesi adına ön seçim, dar bölge seçim sistemi ve tercihli oy sistemi gibi başlıklarda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Canuyar, 'Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan'a ve kendisinin nezdinde tüm misafirlerimize nazik katılımları için teşekkür ediyor, siyasi yaşamlarında başarılar diliyoruz' dedi.

Canuyar ayrıca, gerçekleştirilen Saadet Partisi Manisa İl Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen Zekayi Yılmaz'ı tebrik ederek, 'Bugüne kadar başarıyla yürüttüğü görevini bundan sonra da daha büyük başarılarla sürdüreceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.