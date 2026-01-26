Bunlar da ilginizi çekebilir

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Farklı noktalarda yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 565 gram kubar esrar (skunk), 2 parça halinde 359 gram esrar, 13,43 gram sentetik kannabinoid, 31 parça halinde 11,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29.500 TL nakit para ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güvenlik güçleri uyuşturucuya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

