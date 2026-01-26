İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yarıyıl Çocuk Spor Şenliği', yarıyıl tatilindeki çocukları spor ve eğlenceyle buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü'nde eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler, tatilin keyfini Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği renkli bir etkinlikle çıkardı.

Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Spor Tesisi'nde iki gün boyunca gerçekleştirilen 'Yarıyıl Çocuk Spor Şenliği' çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

5-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şenlikte sporun birleştirici gücü ve eğlenceli dünyası ön plana çıktı.

FARKLI BRANŞLARDA KESİNTİSİZ EĞLENCE

Çocuklar için kurulan özel parkurlarda, eğitmenler eşliğinde 12 farklı branş ve oyun deneyimi sunuldu. Mendil kapmaca ve hedefe halka atma gibi geleneksel oyunların yanı sıra cimnastik, dart, masa tenisi ve mini basketbol gibi branşlarda spor yapma imkanı bulan minikler, gün boyu eğlencenin tadını çıkardı.

SOSYALLEŞME VE SPOR BİR ARADA

İki seans şeklinde düzenlenen şenlikte, spor aktivitelerinin yanı sıra çocukların yaratıcılıklarını sergileyebileceği yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Öte yandan, çeşitli ikramların yapıldığı organizasyonda aileler tribünlerde çocuklarının heyecanına ortak olurken, minikler de yaşıtlarıyla sosyalleşme fırsatı yakaladı.