Nilüfer Belediyesi'nin siyah inciri tanıtmak ve üreticileri desteklemek için düzenlediği 12. Akçalar-Fadıllı İncir Festivali, Akçalar Göl Kıyısı'nda gerçekleştirildi. İncir stantları ile yerel lezzetlerin sergilendiği ve yarışmaların düzenlendiği festival, Karaf grubunun konseri ile son buldu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 12. Akçalar-Fadıllı İncir Festivali Akçalar Göl Kıyısı'nda gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı festivale ilgi büyüktü.

Yerel lezzetlerin ve incir stantlarının bulunduğu festivalin açılışında Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, siyah inciri tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dünya incir üretiminin yaklaşık üçte birinin Türkiye'de yapıldığını belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Türkiye'de ise ilk sırada Bursa'mız geliyor. Burada da en çok üretimi Nilüfer yapıyor' dedi. Nilüfer'de 2 bin 300 dönüm arazide incir üretildiğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, 'Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık yüzde 30 ürün artışı görülüyor. 3 bin ton üzerinde ürün bekliyoruz' dedi. Nilüfer Belediyesi olarak NİLKOOP ile Fadıllı Mahallesi'nde 12 dönümlük alanda incir üretildiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, 12 tona yakın ürün beklediklerini söyledi.

'ÜRETİCİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR'

Bu yıl incir hasadının çiftçi için zor geçtiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Gübre, ilaç, işçilik ve üretim maliyetleri artıyor. İncir ise düşük fiyattan alıcı buluyor. Üreticimiz emeğinin karşılığını alamıyor' dedi.

Siyah incirin tanıtımı için festivaller düzenlediklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, şöyle konuştu: 'Merkezi hükümetin tarıma tabii ki başta incir olmak üzere diğer meyvelerimize, sebzelerimize, ürünlerimize, tahılımıza, buğdayımıza gerekli destekleri vermesi lazım. Dünyanın her yerinde, gelişmiş tüm ülkelerde tarıma çok büyük destek veriyorlar. Bütçeden çok büyük paylar ayırıyorlar. Biz ne yazık ki burada aynı desteği veremiyoruz tarıma. Çünkü şunu biliyoruz ki fabrika yapacak, ev yapacak araziyi her yerde buluruz da bu siyah inciri üretebileceğimiz tarlaları, bahçeleri, bağları hiçbir yerde bulamayız. Buraların örgütlü bir hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Çünkü örgütlenmezsek biz buradan para kazanma şansımız yok. O nedenle daha önce de önermiştim. Bölgede mutlaka kooperatifleşmeliyiz'

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Festival yarışmalarla renklendi. Jürilerin değerlendirmeleri sonucu, 'En İyi İncir Yetiştiricisi' yarışmasında Berre Kargılı 1'inci, Gökhan Arıca 2'nci Gökhan Aktaş ise 3'üncü oldu.

'İncirli Lezzetler Yemek Yarışması'nda ise birbirinden güzel lezzetler yarıştı. Fadile Yeprem 'Bademli İncir Galette' ile 1'inci, Nevin Pınar 'Çıtır İncir Yatağında Mutancana' ile 2'nci, Sevgi Vatan ise 'İncir Köşkü' ile 3'üncü oldu. Kazananlara ödülleri verildi. Festival Karaf grubu konseri ile sona erdi.