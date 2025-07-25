Bursa'da Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Müftülüğü ’nün birlikte düzenlediği 'Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol Ve Masa Tenisi Turnuvası' sona erdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Müftülüğü’nün birlikte düzenlediği, 'Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol ve Mana Tenisi Turnuvası' sona erdi.

Üç hafta süren turnuvaya 20 camii Kur’an kursundan yaklaşık bin çocuk katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bir o kadar da renkli görüntülere sahne olan turnuvayı; futbolda Somuncu Baba Camii Kur’an Kursu, masa tenisi kızlarda Değirmenönü Merkez Camii Kur’an Kursu, erkeklerde de Hoca Taşkın Camii Kuran ise kazandı.

CENTİLMENCE MÜCADELE

'Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol ve Mana Tenisi Turnuvası'na katılan tüm çocukları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde yetişmesi en iyi imkânlara sahip olmaları için çalışıyoruz. Yaz tatilini Kur’an öğrenerek değerlendiren çocuklarımızın sosyalleşmeleri, eğlenmeleri ve spor yapmaları için düzenlediğimiz bu turnuva Yıldırım’ın kimliğini ortaya koyan bir etkinliktir. Çocuklarımız turnuva boyunca sporun ruhuna uygun biçimde; dostluk ve kardeşlik duyguları içinde centilmence mücadele etti. Bu turnuvanın şampiyonu; kardeşlik olmuştur. Ben tüm sporcu evlatlarımızı ve değerli ailelerini bu turnuvanın şampiyonu ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.