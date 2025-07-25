Bursa'da Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Arabica Coffee Erkekler 1. Ligi’ne yükseldi.BURSA (İGFA) - Bursa’da erkek voleybolunu yeniden canlandırmak ve bu alanda kalıcı başarılar elde etmek hedefiyle yola çıkan Osmangazi Belediyespor, Arabica Coffee Erkekler 1. Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de namağlup şampiyon olarak büyük bir başarı elde eden Osmangazi Belediyespor, Arabica Coffee Erkekler 1. Ligi’nde mücadele etmek için başvuru yaptı.

Yapılan teklife olumlu yanıt gelmesiyle birlikte Osmangazi Belediyespor, Bursa’yı gelecek sezon Arabica Coffee Erkekler 1. Ligi’nde temsil etme hakkına sahip oldu.

Osmangazi Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, 1. Lig’e katılım süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2. Lig’e namağlup olarak çıkarken hedefimizi Bursa’da erkek voleybolunu yeniden canlandırmak olarak koyduk. Bu hedef doğrultusunda Erkekler 1. Ligi’nde mücadele etmek için başvurumuzu yaptık ve lige katılım için davet aldık. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Şimdi sırada, güçlü bir takım kurarak 1. Lig’de başarılı bir performans sergileyerek kalıcı olmak var. Bursa’nın voleyboldaki adını daha da üst seviyelere taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Osmangazi Belediyespor olarak, sporda her branşta olduğu gibi voleybolda da gençlerimize fırsatlar sunmaya, altyapımıza yatırım yapmaya ve Bursa’yı gururla temsil etmeye devam edeceğiz.”