Bursa Yıldırım Belediyesi, 27–28 Eylül tarihlerinde 10 ülkeden 450 sporcunun katılımıyla Uluslararası 5. Esat Delihasan Kyokushin Karate Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, sporun birleştirici gücünü uluslararası düzeye taşıyan önemli bir organizasyona imza atıyor. 27–28 Eylül tarihlerinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenecek Uluslararası 5. Esat Delihasan Kyokushin Karate Turnuvası’na; İngiltere, Avusturya, Romanya, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Kuveyt, İran, Suudi Arabistan ve Türkiye’den toplam 32 kulüp ve 450 sporcu katılacak. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenecek turnuva 27 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

BURSALILARA DAVET

Tüm Bursalıları, Uluslararası 5. Esat Delihasan Kyokushin Karate Turnuvası’nın heyecanına ortak olmak için Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ne davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, disiplinli, özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla sporu her zaman destekliyoruz. Bu tür uluslararası organizasyonlar hem ilçemizin tanıtımına hem de spor kültürümüzün gelişimine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.