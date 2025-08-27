Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gülümseyen Gençlik’ programı kapsamında Bursa Su Fabrikası’nı ziyaret eden Gençlik Kulübü üyeleri, üretim süreci hakkında bilgi sahibi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında gençler, Bursa Su Fabrikası’nda üretim hatlarını ve laboratuvarı gezdi.

Cosme Crones 200 ml bardak su ve 19 litre geri dönüşümlü damacana hatları hakkında detaylı bilgiler alan gençler, Cosme hattındaki ham maddeden sevkiyata kadar uzanan üretim hikâyesini uzman ekiplerden dinledi.

Üretim alanlarının ardından laboratuvarı ziyaret eden gençler, mikrobiyolojik ve kimyasal analizler hakkında bilgilendirildi. pH metre, iletkenlik ölçer, spektrofotometre, bulanıklık cihazı ve sertlik analizlerinin işleyişini uzmanlardan dinleyen gençler, suyun fabrikadaki üretim aşamalarını yerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bursa Su tesislerindeki deneyimlerinin mesleki anlamda farkındalıklarını artırdığını ifade eden öğrenciler, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.