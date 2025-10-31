Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin, ilçeye kazandırdığı Yıldırım Hacıseyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle açıldı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin, ilçeye kazandırdığı Yıldırım Hacıseyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Ayhan Salman, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

BİR OKUL BİR ATÖLYE BİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Yaklaşık 250 metrekare kapalı alana sahip merkez; atölyeleri, eğitim sınıfları, muhtarlık alanı, sosyal mekanları ve bahçesiyle bölgenin cazibe merkez olacak. Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'na (YILMEK) tahsis edilen merkezde; Geleneksel Türk Sanatları'nın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Hüsn-i Hat, Çini, Minyatür, Tezhip ve Naht gibi alanlarda eğitimler verilecek. Öte yandan merkezde üretilen eserler, Yıldırım Belediyesi tarafından kurulan satış mağazalarında ve e-ticaret platformlarında satılarak, kursiyerlerin ekonomik açıdan desteklenmeleri sağlanacak. Bursa'nın kadim bir şehir olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz 'Bugün; kökleri asırlara uzanan geleneksel sanatlarımızı yaşatacak kıymetli bir merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yalnızca bir eğitim mekânını değil, kültürümüzün istikbalini inşa eden; geçmişin hafızası ile geleceğin hayallerini aynı çatı altında buluşturan Hacıseyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi'ni hizmetinize sunuyoruz. Burası; bir okul, bir atölye, bir üretim ve düşünce merkezi' dedi.

Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla YILMEK çatısı altında önemli işlere imza attıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, 'Bugüne kadar 29 merkezde, 7 alanda verdiğimiz eğitimlerle 9 bin 257 hemşehrimize mesleki beceri kazandırdık. Çünkü biz biliyoruz ki; şehir ancak insanıyla büyür, hemşehrisiyle güçlenir. İnovasyon ve girişimcilik merkezimizde teknik eğitimlerle 3 bin 822 gencimizi geleceğin meslekleriyle buluşturduk. Bilgi, emek ve üretim bir araya geldiğinde bereket ortaya çıkar. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez; sanatla, estetikle, gelenekle yoğrulmuş bu vizyonun yeni halkasıdır. Burada hüsn-i hat, çini, minyatür, tezhip ve naht gibi kadim sanatlarımız; sadece korunmayacak, gençlerimizin ellerinde yeniden hayat bulacak ve geleceğe miras olacaktır' diye konuştu.

YILDIRIM BELEDİYESİ ÖRNEK OLUYOR

Kadının hayatın her alanında güçlenmesi gerektiğine vurgu yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Biz biliyoruz ki kadının emeği güçtür. Kadının emeğinde alın teri var. Kadının elinde bereket var, azim var, çalışkanlık var, üretkenlik var. Bir kadın ürettiği anda hem kendini mutlu eder hem ailesini mutlu eder hem toplumu eder. Hem bir mahalleyi hem de ülkesini dönüştürür. İşte bu duygu ve düşüncelerle kadın ve aileye yönelik öncü hizmetler gerçekleştiren projeler geliştiren Yıldırım Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum' diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi'nin toplumun her kesimine dokunan hizmetler ürettiğini kaydeden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 'AK Belediyeciliğin en güzel örneklerine imza atan, Yıldırım ve Yıldırımlılar için adeta gecesini gündüzüne katan Oktay Başkanımıza Bursalılar adına teşekkür ediyorum' dedi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız da böyle bir merkezin Bursa'ya kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Protokol konuşmalarının ardından merkez kurdele kesilerek hizmete açıldı.