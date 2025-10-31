Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) sonuçlarını açıkladı. H-ÜFE Eylül'de yıllık yüzde 34,91 artık. Yıllık değişimde en çok değişim bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde olurken, aylık bazda en çok değişim programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde oldu.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı eylül ayı verilerine göre H-ÜFE, yıllık yüzde 34,91 artış kaydetti.

Buna göre, endeks bir önceki aya göre yüzde 0,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,76, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,91 oranında arttı.

12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 40,43 olarak gerçekleşti.

Alt sektörlere bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 28,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 39,18 artış kaydedildi.

Aylık bazda ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,88 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 artış yaşanırken; konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,33 düşüş gerçekleşti.