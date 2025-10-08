İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Samsun ve Giresun’un da bulunduğu 7 il merkezli organize suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 46’sının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden verdiği bilgilere göre, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman illerinde yürütülen operasyonlarda, zor durumdaki vatandaşlara yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Giresun İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda delil ele geçirildi. Şüphelilerden bazıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

1 MİLYAR 40 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Operasyonlar kapsamında Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman illerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 1 milyar 40 milyon lira değerindeki 7 iş yeri, 1 dükkan, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa için tedbir kararı uygulandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 78 şüpheliyi yakaladık, 46’sı tutuklandı, 27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Suçtan elde edilen mal varlıklarına tedbir kararı alındı. Emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.”

GÜVENLİ VE TEMİZ BİR GİRESUN İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR

Giresun Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı kaynakları, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların huzur ve güven ortamını korumak adına denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.