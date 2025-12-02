Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle buluştu. Tüm patili dostların güvenliğini vurgulayan Yılmaz, ekiplerce yapılan özverili çalışmaların Yıldırım'a değer kattığını belirterek teşekkür etti.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Veterinerlik personelleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'da yaşayan tüm patili dostların güvenliğinin ve sağlığının büyük bir emanet olduğunu vurguladı.

Başkan Yılmaz, 'Yıldırım'ımızda tüm patili canlarımız onlara emanet. Bu emaneti; sevgiyle, merhametle ve büyük bir sorumluluk duygusuyla taşıyan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız' dedi.

Başkan Yılmaz, sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi ve tedavisi için gece gündüz demeden çalışan Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personelinin özverili çalışmalarının Yıldırım'a değer kattığını ifade etti. Toplantı, ekiplere yönelik moral ve motivasyon mesajlarıyla sona erdi.