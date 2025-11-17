Bilecik'in Hasandere Köyü'nde mantar toplamak için ormana giden İsmail Kaya'dan 20 saattir haber alınamıyor. Çok sayıda kurum ve ekip bölgede yoğun arama çalışması yürütüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yarhisar Mahallesi'nde yaşayan İsmail Kaya'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Yarhisar Mahalle Muhtarı Veysel Kaya'nın kardeşi olan Kaya, dün öğlen saatlerinde mantar toplamak için Bilecik'in Hasandere Köyü'ne gitmiş, akşam saatlerinde eve dönmeyince kayıp ihbarı yapılmıştı.

BAŞKAN ÖZEL'DEN DESTEK ÇAĞRISI: '20 SAATTİR ARALIKSIZ ARIYORUZ'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kayıp ihbarının ardından bölgeye intikal ederek arama çalışmalarına katıldıklarını açıkladı.

Başkan Özel, 'Muhtarımızın kardeşi İsmail Kaya'nın kaybolduğunu öğrenir öğrenmez ekiplerimizle bölgeye gittik. Yaklaşık 20 saattir sürdürülen arama çalışmalarında maalesef henüz bir sonuç alınamadı' dedi.

Arama çalışmalarının çok geniş bir alanda yapıldığını vurgulayan Başkan Özel, 'Hava kararmadan önce İsmail Kaya'yı bulmak için, Bursa'daki dağcılık dernekleri ve arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere, avcılarımızı ve duyarlı vatandaşlarımızı arama-kurtarma ekiplerimize destek olmaya davet ediyorum. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim İsmail kardeşimize dayanma gücü versin' ifadelerini kullandı.

150 KİŞİLİK DEV EKİP, TERMAL DRONE VE ARAMA KÖPEKLERİ SAHADA

Çalışmalara çok sayıda kurumun katıldığını belirten Özel, bölgede Bilecik, Bursa ve Sakarya AFAD ekipleri, AKUT, AKOM, YENDAK, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İNDAK, İHH, Bilecik ve Bursa Jandarma ekipleri olmak üzere geniş bir arama ağı oluşturulduğunu ifade etti.

Arama faaliyetleri; 4 termal kameralı drone, arama-kurtarma köpekleri, yaklaşık 150 kişilik profesyonel ve gönüllü ekip ile çok geniş bir alanda sürdürülüyor.