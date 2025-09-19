Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerin çalışmalarını gösteren videonun yanında “Seni seviyorum (Belediye silene kadar)”, “Seviyorsan git konuş bence”, “Aşkı kalpte yaşat, duvarda değil” şeklindeki esprili uyarılar da dikkat çekiyor.

Yenişehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da ilginç uyarılar yapılıyor.

Bursa'da Yenişehir Belediyesi ilçede başlattığı çalışmayla çeşitli bina ve bahçelerin duvarlarına yazılan yazıları yine boya sürerek kapatıp görüntü kirliliğini önlemeye çalışıyor. Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çoğu aşk ilanı niteliğindeki duvar yazıları Belediyeyi harekete geçirdi. Belediye Fen İşleri Ekipleri duvar yazılarını boyayla boyayıp görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.