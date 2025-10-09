Bursa'da Yenişehir Belediyesi, 71 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Yıldırım Mahallesi'ne ihtiyaçları olan düğün salonunu tamamladı.

BURSA (İGFA) - Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana her mahallemize eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde kalarak, özellikle kırsal mahallelerimizdeki ihtiyaçları tespit ediyor, önem sırasına göre planlamamızı yapıyor ve hayata geçiriyoruz' dedi.

Yıldırım Mahallesi'nde uzun zamandır bir düğün salonu ihtiyacı olduğuna değinen Başkan Ercan Özel, 'Yıldırımlı hemşehrilerimiz düğün ve cemiyetlerini soğuk ya da yağmurlu havalarda dahi sokakta yapmak zorunda kalıyordu. Biz de bu ihtiyaca karşılık vermek amacıyla eski okulu kapsamlı bir tadilattan geçirerek düğün salonuna dönüştürdük. Artık Yıldırımlı hemşehrilerimiz, daha konforlu bir ortamda cemiyetlerini icra edebilecekler. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar; Yıldırım Mahallesi'ne birçok hizmette bulunduklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, 'Muhtarımız Ayhan Burhan ve köy halkımızın talepleri doğrultusunda, mahallemizde uzun zamandır ihtiyaç duyulan birçok düzenlemeyi kısa bir sürede hayata geçirdik. İmam evinin tadilat ve boyasından, köy içi ve arazi yollarının malzeme serilerek greyderle tesviyesine. Okul bahçesindeki eski tuvaletlerin yıkımından, istinat duvarı çevresindeki moloz temizliğine. Kahvehane binasının iç ve dış sıva tamiratı ile boya çalışmalarından, okul lojmanının dış cephe boyasının yapılması gibi daha pek çok işi tamamladık' diye konuştu.

Hizmetlerden dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e teşekkür eden Yıldırım Mahalle Muhtarı Ayhan Burhan da 'Mahallemize yapılan yatırımlar, halkımızın da takdirini topluyor. Ne talep etti isek hepsi tamamlandı. Ben bir kez daha Başkanımız Sayın Ercan Özel'e teşekkür ediyorum' dedi.