CHP'li Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin et ithalat politikasını eleştirdi, milyarlarca dolara rağmen et fiyatlarının düşmediğini belirtti. Yerli üretimin desteklenmesini savunan Gaytancıoğlu, ithalatın çözüm değil, belirli kesimleri zengin ettiğini belirterek, '13,5 milyar dolar harcandı, ne et ucuzladı ne üretici kazandı' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne önceki dönem milletvekili ve Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü canlı hayvan ve et ithalatı politikasını sert sözlerle eleştirdi. Gaytancıoğlu, ithalata ayrılan milyarlarca dolara rağmen et fiyatlarının düşmediğini belirterek, çözümün yerli üreticinin desteklenmesinde olduğunu vurguladı.

2010 yılında 'hayvan sayısı azalıyor' gerekçesiyle başlatılan ithalat sürecinin, 2026 yılı itibarıyla Türkiye'ye maliyetinin 13,5 milyar dolara (yaklaşık 594 milyar TL) ulaştığını söyleyen Gaytancıoğlu, 'Bu kadar büyük bir paraya rağmen vatandaş hâlâ ete ve kıymaya ulaşamıyor. Eğer bu paranın sadece dörtte biri çiftçimize verilseydi bugün bu sorunların hiçbiri yaşanmazdı' dedi.

İthalatın kalıcı bir çözüm olmadığını savunan Gaytancıoğlu, bu politikaların yalnızca belirli kesimleri zengin ettiğini ifade ederek, 'İthalat çözüm değil, birilerini zengin etme aracıdır. Bu anlayış Türk tarımını ve hayvancılığını her geçen gün daha da zayıflatıyor. Üreticiyi ayağa kaldırmak zorundayız' diye konuştu. Yetkililere çağrıda bulunan Gaytancıoğlu, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin ancak yerli üretimi önceleyen politikalarla sağlanabileceğini dile getirdi.