Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim öğretim veren Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gençlerde erken farkındalık oluşturmak ve risklere karşı bilinç geliştirmek amacıyla 'Uyuşturucu Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri' semineri düzenledi.

10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı seminerde, Yenişehir Şişecam Fabrikası İşyeri Hekimi Batuhan Banazlı ve okulun psikolojik danışman rehber öğretmeni ortak bir sunum gerçekleştirdi. Program kapsamında bağımlılığın sağlık, psikolojik ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri ele alınırken; gençlerin karşılaşabileceği risk faktörleri, bağımlılıktan korunma yöntemleri ve erken farkındalığın önemi bilimsel bir çerçevede değerlendirildi. Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen seminerde, özellikle doğru bilgiye erken dönemde ulaşmanın ve bilinçli kararlar almanın gençlerin yaşamlarında yaratabileceği olumlu etkiler üzerinde duruldu.