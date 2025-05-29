Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in talimatıyla, Yenişehir Yeni Mahalle’de bulunan Roman TOKİ’lerin etrafı tel örgüyle çevriliyor.BURSA (İGFA) - Yapımı 2013 yılında tamamlanan Yeni Mahalle’deki Roman TOKİ, mera alanının içinde olması ve çevresinin açık olması dolayısıyla 12 yıldır güvenlik sorunu yaşıyordu. Uzun yıllardır, talep edildiği halde herhangi bir hizmet alamayan Roman TOKİ sakinlerinin sesini Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel duydu. Başkan Ercan Özel’in Roman TOKİ’nin çevresinin tel örgüyle çevrilmesi talimatıyla harekete geçen ekipler, çalışmaya başladı. 2 buçuk metre mesafede 265 direk dikilerek, yüksekliği 2 metre olan tel örgüyle çevriliyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLATILACAK

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Kısa zaman içerisinde, Roman TOKİ’nin etrafını kapatarak halkımız için daha özel ve daha güvenli bir alan oluşturacağız. Bunun yanında çevre düzenlemesi çalışmasını başlatacağız. Bu sayede, anne ve babalar artık gönül rahatlığınca çocuklarını oyun parkı başta olmak üzere site içerisinde oynamalarına izin verebilecek. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır talep ettiği çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte; daha düzenli bir görünüme kavuşmuş olacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.