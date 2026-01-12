Bursa'da Yenişehir Belediyesi, Cumartesi Kapalı Pazar Yeri proje çalışmalarını başlattı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 'İlçemize yakışır modern ve konforlu bir alışveriş alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, ilçeye modern, düzenli ve konforlu bir alışveriş alanı kazandırmak amacıyla Yenişehir Cumartesi Kapalı Pazar Yeri için proje çalışmalarını başlattı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel başkanlığında gerçekleştirilen proje toplantısına, belediye yetkilileri ile teknik ekip katıldı. Toplantıda, kapalı pazar yerinin mimari yapısı, kullanım alanları ve teknik detayları kapsamlı şekilde ele alındı.

ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, zemin etüt çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirtti.

Proje sürecinin de en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Özel, 'Cumartesi günleri Hatuniye Sokak'ta kurulan meyve ve sebze pazarımızı daha modern, düzenli ve kullanışlı bir yapıya kavuşturmak amacıyla Güldeste Caddesi'nde Kapalı Pazar Yeri projemizi başlattık. Proje çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak temel atma törenimizi gerçekleştirmeyi ve yıl içerisinde ilçemize yakışır modern ve konforlu bir alışveriş alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz' diye konuştu.