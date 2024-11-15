Yolören Köyü’ndeki tarımsal kalkınma kooperatifi, paketleme işlemlerini yaparak pazarlamayı gerçekleştirirken çiftçinin kazancı artıyor.Gürhan ADANA BURSA (İGFA)- Kooperatif çatısı altında bir araya gelen çiftçiler, hem yeni projeler geliştiriyor hem de pazar sorununu çözüp daha fazla kazanç elde ediyor. Birlik olmanın getirdiği yararlar görüldükçe kooperatiflerin üye ve ortak sayıları artıyor, kooperatiflerin başarılı çalışmaları genişliyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki S.S. Yenişehir Yolören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. 330 üyeli kooperatif 2 bin metrekarelik kapalı soğuk hava ve ürün paketleme deposunun inşasını sürdürüyor. Kooperatif Başkanı Süleyman Orak çalışmaları anlattı.

S.S. Yenişehir Yolören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Orak, 2025 yılı için 2 bin metrekare kapalı soğuk hava ve ürün paketleme deposunun inşasının sürdüğünü açıkladı. Orak, Yolören’de halen 6 tane tesisin bulunduğunu bu tesislere ilaveten kapasitesi geniş bir tesis kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

330 üyesi bulunan kooperatifin devrede olması, pazarlamayı gerçekleştirmesi ve paketleme işlemlerini yapması sayesinde kooperatif ortaklarının kazancının arttığına işaret eden Orak, “Bu yıl hiçbir ürünümüz tarlada kalmadı. Ucuz pahalı satıldı. Piyasa şartlarında malımızı değerlendirdik” dedi.

Bu yıl tarım sezonunun bezelye ürünüyle başladığını taze fasulyeden biber çeşitlerine kadar ürün alımı gerçekleştirdiklerini anlatan Orak, alımını yaptıkları biber çeşitlerinde kapya biberin ağırlıklı olduğunu söyledi.

Bugünlerde kışlık sebzelerin kooperatif ortaklarından teslim alınarak pazarlandığını belirten Orak, “Lahananın kilosu 5-6 lira, karnabaharın tanesi 60-80 liradan alıcı buluyor. Ürünlerimizi kurumsal marketlere veriyoruz. Köyde toplam 20 paketleme deposu var. 6 tanesi kooperatifimizin” diye konuştu.

