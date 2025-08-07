Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek Büyükşehir Basketbol takımı, Gün İnşaat ve Çokay Plastik ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Yeni sezona iddialı ve güçlü bir kadroyla hazırlanan yeşil siyahlılar yine Sakaryalı sporseverleri parkede buluşturacak. SAKARYA (İGFA) - Geçtiğimiz sezon Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde Play-Off oynama başarısı gösteren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonuna güçlü bir şekilde giriyor.

ANLAŞMA İMZALANDI

Sakaryalı sporseverlerin desteğini her zaman arkasında hisseden, yeşil-siyahlı formasıyla parkede büyük heyecanlar yaşatan takım, yeni sezonda Gün İnşaat ve Çokay Plastik ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Sponsorluk anlaşması, Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Başkan Vekili Semih Çiftçi ile Gün İnşaat sahibi Cem Gün ve Çokay Plastik sahibi Semih Çokay katılımıyla imzalanırken, çekilen fotoğraflarla birlikte kamuoyuna duyuruldu.

BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Kulüp Başkanı Enes Zengin ise yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz yıl sergilediğimiz başarılı performans ve Sakaryalı sporseverlerin her maçta gösterdiği eşsiz destekle, şehrimizde basketbol ruhunu yeniden canlandırdığımıza inanıyoruz. Bu heyecanı, şehrimiz iş insanlarının verdiği desteklerle bir kez daha hissettik. Kulübümüze sponsor olarak basketbol sporuna destek veren Gün İnşaat ve Çokay Plastik firmalarına teşekkür ederim. Basketbol ruhunun yeniden canlandığı şehrimizde bu yıl güçlü ve iddialı bir kadroyla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.