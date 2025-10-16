Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın 2025 yılı eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Açıklamaya göre, Bursa Yenişehir Havalimanı Eylül ayında toplam 19 bin 634 yolcuya hizmet verdi.

İç hat yolcu trafiği 16 bin 329, dış hat yolcu trafiği ise 3 bin 505 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda iç hatlarda bin 605, dış hatlarda 41 olmak üzere toplamda bin 646'ya ulaştı.

Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise Eylül ayında 252 bin 771 ton olarak kaydedildi.

9 AYLIK VERİLERDE ARTIŞ

Ocak-Eylül 2025 dönemini kapsayan 9 aylık süreçte Bursa Yenişehir Havalimanı'nda, yolcu trafiği 191 bin 341, uçak trafiği 20 bin 346, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 2 milyon 320 bin 120 ton olarak gerçekleşti.