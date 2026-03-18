Bursa'da İnegöl Belediyesi, Kulaca Mahallesi'nde Koca Çayı çevresinde başlattığı peyzaj düzenleme çalışmalarıyla bölgeyi modern, kullanışlı ve doğayla uyumlu bir yaşam alanına dönüştürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kulaca Mahallesi'nde Koca Çayı kenarında başlatılan peyzaj düzenleme projesiyle bölgeye estetik ve fonksiyonel bir dokunuş kazandırılıyor.

Devam eden çalışmalar çerçevesinde yürüyüş alanları düzenlenirken, ahşap oturma gruplarıyla vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği dinlenme alanları oluşturuluyor. Proje kapsamında ayrıca WC alanları inşa edilerek bölgenin kullanım konforu artırılıyor. Ağaçlandırma çalışmalarıyla ise yeşil doku güçlendirilerek çevreye doğal bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

YENİ BİR ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Hayata geçirilen bu düzenleme yalnızca fiziki bir yenileme değil, aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen bir yatırım olarak öne çıkıyor. Günümüzde insanların doğayla temas edebileceği, nefes alabileceği ve sosyalleşebileceği alanlara olan ihtiyacın giderek arttığına dikkat çekilirken, bu tür projeler mahalle kültürünü de güçlendiriyor. Özellikle çocuklar, aileler ve yaşlı bireyler için güvenli ve erişilebilir açık alanların oluşturulmasıyla beraber, doğal güzelliği ve yeşil bitki örtüsüyle dikkat çeken bölgenin bu uygulamayla bir çekim merkezine de dönüşmesi hedefleniyor. Koca Çayı çevresinde yapılan düzenlemenin tamamlanmasıyla birlikte Kulaca Mahallesi'nin hem mahalle sakinlerinin günlük yaşamında aktif olarak kullanacağı hem de ziyaretçi çekecek cazip bir yaşam alanına dönüşmesi bekleniyor. Proje, bölgenin doğal yapısını koruyarak sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla hayata geçiriliyor.