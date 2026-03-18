İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bayram öncesi belediyede görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde güne, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda gelişimini desteklemek amacıyla kurulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Çocuk Oyun Akademilerini ziyaret ederek başlayan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Günaltay, Esendere, Ali Fuat Erden ve Özgür Çocuk Oyun Akademilerini tek tek gezdi.

Çocuklar, Başkan'ı görünce büyük bir sevinç yaşadı. Kınay, onlarla oyun oynadı, aileleriyle sohbet etti ve bayramlarını kutladı.

Miniklere küçük sürpriz hediyelerin de dağıtıldığı buluşmada, Başkan Kınay, daha sonra Uzundere Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Gediz Şantiye Tesislerini ziyaret etti. Sendika temsilcilerinin de bulunduğu buluşmalarda çalışanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde konuşan Kınay, zor zamanlardan geçtiğimizi hatırlatarak, 'Zor zamanlardan geçiyoruz. Ancak birbirimize sıkı sıkıya tutunarak, el ele vererek bu sürecin üstesinden geleceğiz. Değişim sancılıdır ama gereklidir. Tünelin ucundaki ışık büyüyene kadar birlikte olmaya devam edeceğiz' dedi.

Çalışanların emeğinin Karabağlar'ı daha güzel ve yaşanabilir bir hale bir yer haline getirdiğini belirten Başkan Kınay 'Birlikte üretmek, paylaşmak ve destek olmak sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendiriyor. Bu bayram, hepimizin birbirine olan bağlılığını ve dayanışmasını hatırlaması için bir fırsattır. Sizlerle gurur duyuyorum ve hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum' diye konuştu.