İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metrosu'nda bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Fahrettin Altay İstasyonu'ndaki makas değişim çalışmalarının ardından Evka 3 ile Ege Üniversitesi İstasyonları arasındaki ray değişimi de tamamlandı. Bu sabah itibariyle seferler normale döndü.

İzmir Metrosu'nun Evka-3-Narlıdere Kaymakamlık hattındaki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Fahrettin Altay İstasyonu'nda makas sistemlerini yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez Evka 3 ile Ege Üniversitesi İstasyonları arasında ray değişim çalışması yaptı.



14 Mart 2026 tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında 576 metre ray değişimi yapıldı. Dört gün süren çalışmalar tamamlandı ve seferler normale döndü.