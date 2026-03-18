Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişi ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tepeköy Mahallesi ve Ayazma Mahallesi'nde detaylı bir çalışma başlatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, özellikle 17 Ağustos Bulvarı üzerinde kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında kaldırım ve yol kenarlarında temizlik yapılırken, orta refüjlerde toprak tesviyesi, ağaç budama ve fidan dikimi işlemleri de titizlikle yürütülüyor.

Yapılan çalışmalarla bölgedeki yeşil alanların artırılması hedeflenirken aynı zamanda yolların daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Ekiplerin yürüttüğü bakım ve peyzaj düzenlemeleri sayesinde cadde ve bulvarlar estetik açıdan da daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Yetkililer, vatandaşların hem baharı hem de bayramı daha temiz ve düzenli bir şehirde karşılaması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.