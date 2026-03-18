Bursa'da Osmangazi Belediyesi öncülüğünde düzenlenen iftar programında amatör spor kulüpleri bir araya geldi. Organizasyonda birlik, dayanışma ve gençliğe yatırım vurgusu öne çıktı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da spora verdiği destekle öne çıkan Osmangazi Belediyesi, amatör spor camiasını anlamlı bir organizasyonda buluşturdu. Osmangazi Belediyespor Kulübü ile Osmangazi Kulüpler Birliği iş birliğinde düzenlenen iftar programında, kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler ve sporcular aynı sofrada bir araya geldi.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen programa, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Şafak Yıldırım, Nihat Yeşiltaş ve Orhan Sarıbal ile çok sayıda spor paydaşı katıldı.

Programda konuşan Fatih Karayılan, Osmangazi'de sporun gelişimi için ortak akıl ve dayanışma ile hareket ettiklerini belirterek, 'Amacımız Bursa'nın kalbi Osmangazi'yi sporun kalbi yapmak' dedi.

Şafak Yıldırım ise spor kulüplerinin gençler için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, sporun dostluk ve kardeşliği güçlendiren bir unsur olduğunu vurguladı. Yıldırım, amatör spor kulüplerine verilen desteklerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Programda söz alan Nihat Yeşiltaş ve Orhan Sarıbal da sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmadaki rolüne işaret ederek, amatör branşlara verilen desteğin toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, spor camiası temsilcilerinin görüş alışverişinde bulunmasıyla devam ederken, katılımcılar Bursa'da sporun gelişimi için birlikte hareket etme kararlılığını yineledi.