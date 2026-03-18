BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve beraberindeki heyet, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret etti. Bölgenin sorunları ve turizm potansiyelinin konuşulduğu toplantıda, Burkay, Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi projesiyle esnafa destek vereceklerini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri kentin simge noktalarından biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret etti.

Ziyarete BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ile meclis ve komite üyeleri de katıldı. Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş ve çarşı başkanları eşliğinde bölgeyi gezen BTSO heyeti, çarşı tüccarından da bilgi aldı. Başkan Burkay ve Yönetim Kurulu, tarihi çarşıyı gezdikten sonra İç Kozahan'da iftar programı gerçekleştirdi. İftarın ardından düzenlenen istişare toplantısında tarihi ve turistik bölgede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi. Ayrıca bölgeye daha çok turist çekmek ve ticareti canlandırmak adına yürütülen çalışmalar konuşuldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, kültür, tarih ve ticaretin iç içe geçtiği yedi asırlık bir değer. Odamızın temellerinin atıldığı, benim de içinde yetiştiğim bu bölgeyi evimiz olarak görüyoruz.' diyen Burkay, 2013 yılından bu yana bölgeye yönelik önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade etti. Burkay, Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri ile kurumsal eğitim ve danışmanlık programlarının bu çalışmalar arasında yer aldığını belirterek, değişen tüketici alışkanlıklarına dikkat çekti. Geleneksel ticaretin artık tek başına yeterli olmadığını söyleyen Burkay, 'Dükkânda bekle, müşteri gelsin devri kapanıyor. Ticaret sahası fiziksel sınırların çok ötesine taşındı. Günümüzde bir işletmenin rekabet gücü, bulunduğu konum kadar dijital dünyadaki görünürlüğü ve erişimiyle ölçülüyor. E-ticaret, esnafımız için yeni bir vitrin niteliği taşırken aynı zamanda yeni bir pazar, yeni bir müşteri ağı ve sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır. Bu nedenle esnafımızın e-ticarete hızla adapte olması gerekiyor.' diye konuştu.

PAYİTAHT ÇARŞIYA DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ

Bu kapsamda Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi projesini devreye aldıklarını açıklayan Burkay, üyelerin dijital altyapılarını güçlendirmeye yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunacaklarını kaydetti. Başkan Burkay ayrıca ulusal ve uluslararası pazar yerleriyle iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Üyelerin desteğinin kendilerine güç verdiğini ifade eden Burkay, 'Üyelerimizin desteği ve samimi muhabbeti motivasyonumuzu artırıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, tarihi bölgede ve tarihi bir mekânda gerçekleştirilen programın birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti. Toplantıya 32 çarşı ve 11 han başkanının yanı sıra bölgeden çok sayıda esnafın katıldığını ifade eden Altıkardeş, BTSO ile güçlü bir iletişim içinde olduklarını söyledi. Altıkardeş, 'BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız ile çok iyi bir diyalog içerisindeyiz. Kendisi çarşının içinden gelen, bölgedeki sorunları ve sıkıntıları yakından bilen bir isim. Her konuda önemli destekler sağlıyor. Bu güçlü birliktelikle daha birçok çalışmaya imza atacağımıza inanıyorum.' ifadelerini kullandı.