KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Konya'nın Zenginlikleri: Turizm ve Kültürel Miras Eğitimleri' programı kapsamında başta profesyonel turist rehberleri olmak üzere Konya'da turizm sektöründe çalışanlar için eğitim seminerleri düzenledi. Program kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülen 'Şükran Mahallesi ve Dış Sur Hattı Larende Kapısı Kurtarma Kazıları' ile ilgili çalışmaları anlatan Kazı Sorumlusu Mehmet Ali Çelebi, '2026 yılında artık yavaş yavaş şehirdeki bu dış surları ziyarete açmayı hedefliyoruz' dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen eğitim seminerlerinde, 5 gün boyunca Konya'da devam eden kazı alanlarının tarihi ve güncel kazı süreçleri, Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Konya'nın gelişimi ve Hititlerin Konya'sı ile ilgili bilgiler aktarıldı.

'RESTORASYONUNU BİTİRİP 2026 YILINDA DIŞ SURLARI ZİYARETE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ'

Program kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülen 'Şükran Mahallesi ve Dış Sur Hattı Larende Kapısı Kurtarma Kazıları' ile ilgili çalışmaları Kazı Sorumlusu Mehmet Ali Çelebi anlattı.

Çelebi, çalışmaların titizlik içinde tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, 'Biz 2 ada içerisinde kazı yapıyoruz. Sahibata Yokuşu'nun sağ ve solundaki ada. Bu ada içerisinde biz aslında 2025'te kazıya başladık, kazı hiç durmadı. İhtiyarettin Cami'nin hemen arkasına kadar alan içerisindeki sur hattının tamamını belirledik. Yer yer ön tarafındaki dolgu toprağı alınıp, bu sene hendek duvarının tespitini hedefliyoruz. 2027 yılı içerisinde ana hedefimiz ise Kapı Camisi'ne doğru bu sur duvarlarının açığa çıkarılması. Bu yapının restorasyonunu bitirip 2026 yılında artık yavaş yavaş şehirdeki bu dış surları ziyarete açmayı hedefliyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde başarmış oluruz' ifadelerini kullandı.

'Konya'nın Zenginlikleri: Turizm ve Kültürel Miras Eğitimleri' programı, başta profesyonel turist rehberleri olmak üzere Konya'da turizm sektöründe çalışanlar için düzenlendi. 5 gün süren programda; Prof. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, Listra Antik Kenti ve Güncel Kazı Raporları; Doç. Dr. İlker Işık, Savatra Antik Kenti ve Güncel Kazı Raporları; Dr. Coşkun Bilgi, Konya Güncel Kültür Yapıları ve etkinlikleri; Prof. Dr. Alaattin Aköz, Osmanlı Dönemi Konya'sı (Çarşı, Pazar, Han ve Vakıflar); Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan, Karahüyük Kazıları; Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen ile Doç. Dr. Ahmet Yavuzyılmaz ise Türkiye Selçuklu Devleti Konya Şehrinin Tarihi Gelişimi başlığında konuştu. Programın gününde Prof. Dr. Hasan Bahar, Hitit Dönemi Konya başlığı altında konuşma yapacak.

Konya'nın tarihi ve kültürel mirası, kazı alanlarındaki güncel gelişmeler ve 2026 yılı faaliyetlerinin alanında uzman akademisyenler tarafından ele alındığı program büyük beğeni gördü.