İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla 'Kalbimde Kimler Var?' adlı atölye düzenledi. Bugün Kent Kütüphanesi'nde bir araya gelen 8-10 yaş grubundaki çocuklar kalplerinde özel bir yere sahip olan kişilere sevgi mektupları yazarak iç dünyalarını keşfetme imkânı buldu. Atölye kapsamında sevginin yalnızca bireyler arasında değil; aileye, doğaya, arkadaşlara, hayvanlara ve hayata dair pek çok bağ üzerinden var olabileceğine dikkat çekildi. Çocukların bu çok yönlü sevgi ilişkilerini fark etmeleri ve ifade etmeleri amaçlandı. Atölyenin yürütücülüğünü Sıla Topçam üstlendi. Masallar eşliğinde ilerleyen atölye, çocukların hem bireysel hem de sosyal gelişimlerine katkı sundu.

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün çocuklara yönelik kültürel ve eğitsel etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen atölye, kütüphanelerin yalnızca kitap okunan mekânlar değil; çocukların duygusal, sosyal ve yaratıcı gelişimlerini destekleyen yaşayan alanlar olduğunu bir kez daha ortaya koydu.