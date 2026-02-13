Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile Beykoz Belediyesi tarafından Bakanlığa devredilen Sevgi Bahçesi ve Güneş Çiçekleri Anaokullarını ziyaret etti.

İSTANBUL (İGFA) -Beykoz'daki okullarda sınıfları gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretin ardından gazetecilerin belediyelerin işlettiği okul öncesi eğitim kurumlarının durumuna ilişkin soruları üzerine Tekin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, Anayasa'nın ve Tevhiditedrisat Kanunu'nun, Türkiye'de eğitim öğretim yetkisini, sorumluluğunu ve denetimini Millî Eğitim Bakanlığına bıraktığını söyledi.

Okul öncesi kurumlarda bakım ihtiyacı olan çocuklar için hizmet veren yerlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim hizmeti veren yerlerin ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denetlendiğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

'Şu an Türkiye'de yaklaşık 2 milyona yakın çocuğumuz okul öncesi eğitim kurumlarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 4 binin üzerinde resmî anaokulumuz var. Ayrıca, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tabi 5 bine yakın da özel anaokulu var. Kanun kapsamında, çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştıracak kurumların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri doğrultusunda eğitim verip vermediğini; çocuklarımızın başta sağlık, can güvenliği olmak üzere her türlü istismardan uzak tutulup tutulmadığını denetleyecek standartlar getiriyoruz. Şu anda da bu kapsamda açılan anaokullarına Millî Eğitim Bakanlığı olarak standart koyuyoruz. Hem resmî hem özel okullar için...'

Bakan Tekin; bir kamu kurumu, STK ya da özel bir işletmenin özel anaokulu açmak için Bakanlığa başvurması gerektiğini, tanımlanan söz konusu standartları yerine getirenlere izin verildiğini kaydetti. Okul öncesi eğitimin mümkün olduğunca yaygınlaşmasını istediklerini, bu anlamda da kendilerine destek olabilecek herkese yardımcı olmaya, önlerini açmaya çalıştıklarını dile getiren Tekin, bütün bunları yaparken anayasanın verdiği sorumlulukları ve yetkileri göz önünde bulundurduklarını vurguladı.