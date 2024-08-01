Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) ve BUSİAD’ın turizmci üyelerinin paydaşı olduğu, Ortak Akıl Bursa Turizm Platformu, Almira Otel Genel Müdürü Ersin Yazıcı’nın ev sahipliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Pınar Işıkyıldız ve ekibini ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa turizminin sorunları, güçlü ve zayıf yanlarının konuşulduğu toplantıda, buluşmaların sürdürülmesi gerekliliğinde fikir birliğine de varıldı.

Toplantının özel gündem maddesini ise 2025 yılının Hristiyanlar için özel bir önemi bulunan 1. İznik Konsilinin 1700 yılı nedeniyle İznik ve Bursa’da beklenen turizm hareketliliği ve bunun yönetilmesi oldu.

Toplantı birlikte fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.