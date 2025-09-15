Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bir sürece girdi. Lisenin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı geçici olarak Demirtaşpaşa MTAL’e taşınması ardından buradaki atölyeler yıkılarak bölgede arkeolojik kazılara başlanacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından Tophane Meslek Lisesi’nde dönüşüm süreci daha önce okulun spor salonunun yıkılmasıyla başlamıştı.

Bursa Valiliği’nin talimatı ve Tophane Vakfı’nın katkılarıyla yürütülen çalışmaların ardından alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarında yer aldığı tespit edilmiş, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillenmişti.

Yıkımın ardından başlatılan kazı çalışmalarıyla bölgede tarihî yapıların temellerine ulaşılmış ve arkeolojik bulgular gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu kapsamda hazırlanan rekonstrüksiyon projesi doğrultusunda, eğitim faaliyetlerini destekleyecek yeni binaların tarihî dokuya uygun şekilde inşa edilmesi planlanıyor.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarihî mirasın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bir sürece girdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla okul bünyesindeki Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı, geçici olarak Osmangazi ilçesindeki Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşınacağı duyuruldu. Bu adım sonrasında mevcut atölyelerin yıkımı gerçekleştirilecek ve bölgede arkeolojik kazı çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Taşınma sürecinin ardında öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesi hedeflenirken, tüm aşamaların tamamlanması halinde Tophane Meslek Lisesi, tarihî mirasın korunmasına katkı sağlayacağı gibi, modern eğitim imkânlarının bir arada sunulacak yeni yapıya kavuşması hedeflendi.