Dulkadiroğlu Belediyesi, YKS’de Türkiye genelinde ilk 50 bin içerisine giren öğrencilerini ödüllendirerek eğitim yolculuklarına destek oldu. Başarı gösteren öğrencilere 20 bin TL nakdi eğitim desteği sağlandı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Dulkadiroğlu Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuğuna sunduğu katkıları somut adımlarla taçlandırmaya devam ediyor.

Dulkadiroğlu Murat Akkurt Gençlik Merkezi, Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi ve Resul Arslanhan Millet Etüt Merkezi’nde YKS hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, elde ettikleri başarılarla göz doldurdu.

Türkiye genelinde ilk 50 bin içerisine giren öğrenciler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar tarafından makamında ağırlanarak ödüllendirildi. Başarı gösteren öğrencilere 20 bin TL tutarında nakdi eğitim desteği sağlandı.

Öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Mehmet Akpınar, eğitimin ve gençlerin geleceği adına yapılan yatırımların en değerli hizmetler arasında olduğunu vurguladı:

"Bizim için en büyük yatırım, gençlerimizin geleceğine yapılan yatırımdır" diyen Akpınar, "Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, sadece fiziki hizmetlerle değil, aynı zamanda gençlerimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine de katkı sunmaya büyük önem veriyoruz. Gençlik merkezlerimiz bu anlamda özverili çalışmalar yapıyor; gençlerimizin hem sınav başarılarına katkı sağlıyor hem de onları hayata hazırlıyor. Bugün burada elde ettikleri başarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ödüllendirmek, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. YKS’de ilk 50 bine giren öğrencilerimize eğitim harcamalarında kullanmaları için 20 bin TL destek sağlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, bu gençler Dulkadiroğlu’nun ve ülkemizin yarınlarını inşa edecek. Onların başarısı hepimizin gururudur.” diye konuştu.