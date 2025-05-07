Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali’nde yaz aylarında artan yolcu yoğunluğunu karşılamak ve trafik akışını daha verimli hale getirmek amacıyla kapsamlı bir altyapı iyileştirme süreci başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa’da altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata kadar birçok alanda projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, her gün yüzlerce aracın giriş çıkış yaptığı, binlerce insanın çalıştığı ve on binlerce vatandaşın kullandığı Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali’nde kapsamlı altyapı çalışması başlattı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, terminalin ön bölümünde yol ve kaldırım düzenlemeleri ile asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalarla birlikte terminal sahasındaki bozuk zeminlerin yenilenmesi de tamamlanıyor.

Ayrıca, şehir içi hareket şefliği bölgesine yeni peronlar eklenerek operasyonel kapasite artırılıyor. BURULAŞ’ın BBBUS araçlarına özel yıkama ve ikmal alanının inşasıyla da hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Yolcuların daha konforlu, güvenli ve hızlı hizmet almasını sağlamak adına yürütülen çalışmalar, terminalin işleyişine değer katarken, yaz dönemi yoğunluğu öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıyor.