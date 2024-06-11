Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerin en büyük odağı haline gelen YKS geçtiğimiz haftasonu gerçekleşti. Peki Bursa’nın önemli eğitim kurumlarından olan Venüs Kolejinde YKS süreci nasıl işliyor?BURSA (İGFA) - Venüs Kolejinde nasıl işletildiğini Bursa Özel Venüs Kampüs Okulları Müdürü Özge Babahanoğlu, öğrencilerin yoğun stres ve kaygı altında bulunduğu YKS sürecinin Venüs Kolejinde nasıl işletildiğini Herkes Duysun muhabirine anlattı.

“ZAMANI YÖNETEBİLEN AVANTAJLI”

Zamanı yönetebilen öğrencilerin YKS’de oldukça avantajlı olduklarını belirten Babahanoğlu, “YKS sürecine öğrencilerimizi 9, 10 ve 11. sınıflardan hazırlamaya başlıyoruz. Zorlu bir süreç tabii ki. Bu süreç içerisinde öğrencilerimizden test tekniğini öğrenmelerini sağlıyoruz.” dedi.

Babahanoğlu ayrıca üniversite sınavında öğrencilerin bilgi ve yorumun yanı sıra okuduklarını anlama becerisi ile de sınandıklarını söyledi.

ÖĞRENCİLER KOÇLUK SİSTEMİ İLE TAKİP EDİLİYOR

Kurum bünyesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere daha kaliteli ve bireysel hizmet vermek amacıyla koçluk sistemini kullandıklarını söyleyen Babahanoğlu, “Koçluk sistemimizde şöyle bir uygulamamız var: Her sınıfımızda koç öğretmenler bulunuyor. Koç öğretmenlerimiz öğrencilerimizin yapamadıkları soruları takip edip onlara yardımcı oluyorlar. Haftalık denemelerimiz oluyor ve bu denemelerde öğrencilerimizin yanlışlarını tespit edip yapamadıkları soruları tespit ediyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz ile sosyal etkinlikler düzenleyip onları dengede tutuyoruz. Öğrencilerimizi yapabilecekleri, sevdikleri mesleklere yönlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.