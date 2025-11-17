Bunlar da ilginizi çekebilir

Eğitim de dokuz günlük ara tatil sona erdi...

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle tenis branşında büyük ivme yakaladıklarını söyleyen Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, genç yetenek ile antrenörünü yürekten kutladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Ulusal 12 Yaş Sonbahar Kupası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İzmir Altın Raket Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde toplam 202 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Irmak Özdemir; disiplini, azmi ve etkileyici performansıyla turnuvaya damga vurdu. Tek kadınlar kategorisinde boy gösteren Osmangazili raket, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne oturdu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.