Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kültürel birlikteliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği Kolektif Okuma etkinliğinde Oya Baydar'ın 'Kedi Mektupları' kitabı ele alındı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde Kedili Tekke Kütüphanesi'nde düzenlediği Kolektif Okuma Etkinliği, edebiyatseverleri bir araya getirdi.

Program kapsamında moderatör Ayşe Energin, Oya Baydar'ın 'Kedi Mektupları' eserini analiz ederek, yazarın kalemindeki duygu, dil ve sembol ilişkisine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programı büyük ilgiyle takip eden kitapseverler de, etkinliğin ardından mekanın sevimli misafirleriyle hoşça vakit geçirdi.

Kedili Tekke'nin manevi atmosferinin kitapların dinginliğiyle birleşerek katılımcılara özel bir okuma ortamı sunduğunu söyleyen moderatör Ayşe Energin, 'Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği bünyesinde dört yıl önce kurulan kitap kulübümüz ile her ay farklı bir mekanda kitap dostlarıyla bir araya geliyoruz. Bursa'yı yansıtan, şehrin ruhuna dokunabildiğimiz yerlerde kitap incelemeleri yapıyoruz. Çünkü her kitabın, içinde geçtiği yerle, taşıdığı atmosferle birleştiğinde çok daha anlamlı olduğuna inanıyoruz. Kedili Tekke, bizler için bu anlamda gerçekten ilgi çekici bir yer oldu. Burası sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda sessizliğin, kedilerin huzurunun ve kitap kokusunun birbirine karıştığı çok özel bir alan. Osmangazi Belediyesi'nin restorasyonuyla yeniden yaşama kazandırılan bu yer, artık dışarıda da oturup kitap okunabilecek bir mekana dönüşmüş. Bizler tüm okuma meraklılarını, özellikle gençlerimizi ve öğrencilerimizi bu güzel ortamı keşfetmeye davet ediyoruz' dedi.





Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği kurucusu Elif Kamacı Efe ise etkinlikteki kitapların şehirdeki dezavantajlı bölgelerde kurulacak kütüphanelerde yer alacağını belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.