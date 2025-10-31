Kayseri Talas Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye Meydanı'ndan başlayan kutlamalarda klasik araçlar ve çift katlı otobüsle ilçe turu düzenlenerek Cumhuriyet coşkusu tüm Talas'a yayıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kutlama programı, Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın gururunu yaşadı. Klasik araçların sıralandığı meydanda nostalji ve milli heyecan bir araya geldi.

Kayseri Klasik Araçlar Kulübü Başkanı Ayhan Yelkenoğlu, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Cumhuriyetimizin 102. yılını klasik araçlarımızla kutlamak bizim için büyük onur. Bu anlamlı günde Talas halkıyla bir arada olmak gurur verici' dedi.

'CUMHURİYETİ İKİ YÜZÜNCÜ YILLARA TAŞIMAK GÖREVİMİZDİR'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada birlik, minnet ve sorumluluk vurgusu yaptı:

'29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 102. yılını yaşamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bize bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Onların bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi, iki yüzüncü yıllara taşımak hepimizin en büyük görevidir. Kırmızı beyaz al bayrağımızın daima dalgalanmasını diliyorum.'

KAYMAKAM MEMİŞ'TEN DUYGULU MESAJ

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de Cumhuriyet'in anlamına vurgu yaparak şunları söyledi:

'Büyük bir mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 102. yılını yaşamanın mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Cumhuriyetimizi bize armağan eden kahramanlarımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Bu emaneti emin ellerde nice yıllara taşımak dileğiyle tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum.'

KIRMIZI BEYAZ KONVOY TALAS SOKAKLARINDA

Konuşmaların ardından, Talas Belediyesine ait çift katlı otobüs ve Kayseri Klasik Araçlar Kulübü'ne ait araçlar Türk bayraklarıyla süslendi. Bayraklarla donatılan konvoy, Talas'ın cadde ve sokaklarında tur atarak vatandaşların yoğun ilgisini topladı.

Yediden yetmişe her yaştan vatandaş, balkonlardan ve sokaklardan ellerindeki bayraklarla korteje eşlik etti. Renkli görüntülerle geçen etkinlikte Talas, Cumhuriyet'in coşkusunu bir kez daha doyasıya yaşadı.