Bursaspor’a her fırsatta destek olan Osmangazi Belediyesi, hiç maça gitmemiş çocukları maça götürerek taraftar desteğinde bulunmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi’de yaşayan ve hayatında hiç Bursaspor maçını tribünden izlememiş çocuklar Osmangazi Belediyesi tarafından tespit edilerek Bursaspor maçını izlemesi için Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü’ne götürüldü.

Bu sezon Nesine 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Bursaspor ilk iç saha karşılaşmasını 1461 Trabzon FK ile yaptı. Osmangazi Belediyesi Bursaspor’un ilk iç saha karşılaşmasına Osmangazi İlçesi’nin farklı mahallelerinden 100 çocuğu muhtarlar eşliğinde götürerek ilk kez tribünden maç izleme heyecanı yaşattı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’na ilk kez maç izlemek için gelen çocuklar maçı Bursaspor’un 1-0 kazanmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Çocuklar maç öncesi mahallelerinden alınarak Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni rehberle eşliğinde gezme fırsatı da buldu.

Bursaspor’a yeni sezonda başarılar dilerek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bugün Osmangazi İlçesinin 5 mahallesinden 100 çocuğu Bursaspor maçını izlemek için stada getirdik. Çocuklar büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Çocukları mutlu görünce bizde mutlu oluyoruz. Bursaspor lige hafta 8-0’lık galibiyetle başladı ve bugünde kazandı umarın tüm sezon maçlarını kazanır ve tekrar hak ettiği yere gelir en büyük taraftar Bursaspor taraftarı” dedi.

İlk kez Bursaspor maçını izlemek için stada geldiklerini belirten çocuklar, “Bursaspor maçını izlemek için stadyuma geldiğimiz için çok heyecanlıyız. Burada çok güzel atmosfer var, güzel ve keyifli vakit geçirdik, tezahürat yaparak Bursaspor’a destek olduk ve maçı 1-0 kazandı. Bizi maça getirdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.