Bursa Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Briç Turnuvası ile zeka ve strateji tutkunlarını aynı masada buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Briç Spor Kulübü, Yalova Briç Spor Kulübü ve Osmangazi Spor Kulübü iş birliğinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Briç Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Sukaypark Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvada Yalova, Balıkesir, Kocaeli, İstanbul ve Gaziantep gibi illerden gelen toplam 128 sporcu, hamleleriyle göz doldurdu. Sabır ve disiplinle oynanan oyunda, oyuncular zeka ile stratejilerini ortaya koydu. Müsabaka sonunda Ankara'dan Orhan Topal ve Yalova'dan Samet Engin ikilisi birincilik başarısı elde ederken, Bursa'dan Erol Turan ile Sadık Bölek ikincilik, Kocaeli'den İrfan Daler ve Sefa Örcün ise üçüncülük kürsüsüne oturdu.

Osmangazi'de Briç Turnuvası'nın ilk organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını belirten Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, 'Cumhuriyet'imizin 102'nci yılını spor dolu etkinliklerle kutladık. Briç Turnuvası bunlardan bir tanesi oldu. Sabırla, disiplinle ve stratejiyle yürütülen bu oyunda rekabet değil, dostluk kazandı. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle' diye konuştu.

Satrancın kralların oyunu, Briç'in ise oyunların kralı olduğunu söyleyen Bursa Briç İl Temsilcisi İbrahim Gülenç, Yalova Briç Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Çetin, Bursa Briç Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Dolmacı ve sporcular da, kendilerine böylesine güzel bir ortam sundukları için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Renkli görüntülerin yaşandığı turnuva sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.