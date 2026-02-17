Kayseri'de ilk olan Kocasinan Belediyesi'nin 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', Dünya Kediler Günü dolayısıyla açıldığından bu yana 65 bin kişiyi ağırlayarak rekor ziyaretçi sayısına ulaştığını açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - Küçük dostlarla ilgili büyük bir hayvan barınağı projesini de hayata geçirdiklerinin müjdesini veren Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı ve farklı projelere imza attıklarını söyledi.

'İnsan odaklı' projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumlulukların olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, ''Küçük Dostlar Kedi Kasabası' ile çocukların hayvanları daha yakından tanımalarına ve sevmelerine imkân sağlıyoruz. Bu mekân, hatta hayvan fobisi olanlara hayvan sevgisi aşılarken hayvan fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağlıyor. Hemşehrilerimin gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum' dedi.

Tüm canlıların Kocasinan'da değerli ve önemli olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı, farklı projeler yapıyoruz. Belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz. Her bir mahallemizde örnek işler gerçekleştiriyoruz. Yakut Mahalle'mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda onlarca farklı çeşit kedi bulunuyor. Çocuklar ve gençler buraya geldiği zaman kedilerle keyifli vakit geçiriyorlar. Yaratılmışın en şereflisi 'Eşref-i Mahlûk' olan insana hizmet ediyoruz; ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah'ın can vermiş olduğu bütün mahlûkata, Allah'ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz. 10 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu 'Müezza' isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır. Ayrıca büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de bu sene hizmete sunduk. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz' ifadelerini k