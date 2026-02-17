İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında birlikteliği, bereketi, dayanışmayı büyütmek için 30 ilçede iftar buluşmaları düzenliyor. İlk sofra 19 Şubat'ta Gaziemir'de kurulacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında 30 ilçede düzenleyeceği iftar buluşmalarının takvimi belli oldu. İlk iftar sofrası 19 Şubat'ta Gaziemir'de kurulacak. Program 19 Mart'ta Urla ile sonlanacak.

Ramazan boyunca vatandaşlara 75 bin kişilik yemek sunulacak. Ayrıca İzmirli minikler için 9 bin 600 pamuk şeker dağıtılacak.

BEREKET SOFRALARA ULAŞACAK

İftar programı 19 Şubat tarihinde Gaziemir Atıfbey Kapalı Pazaryeri'nde kurulacak sofrayla başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda ramazan ayında Danışma Noktaları ve Dayanışma Noktası olmayan mahallelerde 30 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştıracak. Aşevleri Şube Müdürlüğü'nce 15 bini iftar olmak üzere günlük 27 bin adet yemek üretilecek.