BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çocukların düşüncelerine önem veren ve onları yerel yönetim süreçlerine aktif şekilde dahil eden projeleriyle örnek bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor. Bu doğrultuda Osmangazi Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen özel oturumda dikkat çeken bir karar aldı. Osmangazi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocukların görüş ve önerilerini dikkatle dinledi.

Temsili oturumda söz alan çocuk meclisi üyeleri, ilçede yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederken, Hamitler Mahallesi'nde bir park ihtiyacını da gündeme getirdi. Çocukların talebi meclis gündemine alınarak oylamaya sunuldu ve yapılan değerlendirme sonucunda park yapılması kabul edildi. 23 Nisan'ın anlam ve ruhuna yakışır şekilde alınan bu karar, miniklerin söz hakkının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Alınan kararın ardından Hamitler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Karıncalı Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mahalleye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıran park; oyun grupları, dinlenme alanları ve yeşil dokusuyla bölge sakinlerine nefes aldıracak bir merkez haline geldi. Açılış programına Başkan Erkan Aydın'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, çocuk meclis üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan törende, çocukların mutluluğu ve heyecanı yoğun bir şekilde hissedildi.

Çocukların sadece geleceğin değil, aynı zamanda bugünün de önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, 'Çocukların vizyonuna, heyecanına ve enerjisine değer vermek gerekiyor. Onların önünü açacak projelerle fırsatlar sunmak hepimizin görevi. Biz çocuklarımıza güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Onlara yapılan her hizmet bizleri daha da mutlu ediyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyada eşi benzeri olmayan bir vizyonla milli bayramlarımızdan birini 23 Nisan olarak ilan etmiş ve bu anlamlı günü çocuklara armağan etmiştir. Bayramınız kutlu olsun.' dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından çocuklar parkta doyasıya eğlenirken, gökyüzüne bırakılan balonlar etkinliğe görsel bir şölen kattı.