Bursa Osmangazi Belediyesi'nin kadın girişimcileri desteklemek ve üretim gücünü görünür kılmak amacıyla hayata geçirdiği 'Kadın Girişimciler Sokağı' bir kez daha Sümbüllü Bahçe Konağı'nda kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, kadınların üretim hayatında daha aktif rol almasını sağlamak, el emeğini ekonomik değere dönüştürmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen Kadın Girişimcilik Sokağı, kadınların emeklerini sunabildiği ve üretme heyecanını paylaşabildiği özel bir buluşma noktası olarak bir kez daha kapılarını açtı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra Kadın Girişimci Koordinatörü Müjgan Günak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'PROJEMİZİ AVRUPA BİRLİĞİ'NE SUNACAĞIZ'

Kadın Girişimciler Sokağı'nda tezgahları gezerek ürünleri tek tek inceleme fırsatı bulan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, bu projenin birçok kadının hayatına dokunduğunu vurguladı. Esendemir, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Osmangazi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediğimiz Kadın Girişimciler Sokağı'nın 8'incisini yeniden Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleştiriyoruz. Bu özel alan, üretken kadınların emeğiyle Osmangazi'nin oldukça hareketli bir noktası haline geldi.

Osmangazi'nin üreten kadınlarının ürünlerini sergiliyor ve bu üretimi toplumla buluşturuyoruz. Tüm bu çalışmaları kadın platformu adı altında toplayarak, hem örnek girişimleri hem de bu alanda üretim yapan kooperatif ve dernekleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu girişimcilik ağı daha da büyüyecek, gelişecek ve güçlenecek. Ayrıca bu projemizin Avrupa Birliği'nde örnek olacağını düşünüyoruz. Yakında Avrupa Birliği'ne sunacağız.'

El emeği göz nuru ürünlerini sergileme imkanı yakalayan kadın girişimciler ise kendilerine böylesine önemli bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti.