Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi.

ANTALYA (İGFA) - Yetişkinlere yönelik düzenlenen 'Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi', katılımcılara hem çevre dostu üretim yöntemlerini tanıma hem de tekstil atıklarını yeniden değerlendirme fırsatı sundu.

Katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de atık olarak görülen tekstil ürünlerinin aslında farklı amaçlarla yeniden hayat bulabileceğini deneyimledi.

Atölye boyunca katılımcılar, kullanılmayan eski kot pantolon parçalarını değerlendirerek günlük yaşamda kullanılabilecek çantalar tasarladı. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde, ileri dönüşümün hem çevreyi korumaya hem de aile ekonomisine katkı sağlayan yönleri detaylı biçimde anlatıldı. Katılımcılar, kendi elleriyle ürettikleri yeni ürünleri atölye sonunda teslim aldı.

ESKİ KIYAFETLER YEPYENİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara çevre bilinci oluşturma amacıyla hizmete açtığı Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen atölyeler dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak düzenlenen 'Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi' vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Atölyede katılımcılara, kullanılmayan kıyafetlerin farklı tekniklerle yeniden kullanılabilir hale getirilebileceğine dair uygulamalı bilgiler verildi. Dikiş, kesim ve tasarım tekniklerinin işlendiği atölyede, daha az atık üretmenin ve var olan materyalleri değerlendirmeyi öğrenmenin sürdürülebilir yaşam adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAN ATÖLYELER

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İklimlendirme ve Sıfır Atık Dairesi'ne bağlı Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nin sorumlusu olan Ahu Nur Şahin ileri dönüşümün çok kıymetli olduğunu belirterek 'Böylece döngüsel ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz. Hem atmamış, dönüştürmüş oluyoruz hem de kadınların ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunmasına yardım ediyoruz' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK SIFIR ATIK BİLİNCİ

Atölyeye katılım sağlayan kursiyer Ayşegül Gökdemir 'Ben çok şehir gezdim, çok şehirde yaşadım. Ama Antalya'da Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği etkinlikler gibi faydalısını görmedim. Hocalarımızın desteğiyle evdeki giymediğimiz eski kıyafetleri dönüştüreceğiz. Bütçeme de çok katkı sağlayacak. Evde boş boş oturmaktansa buraya gelip faydalı şeyler yapmak benim için mükemmel oluyor. Evdeki tüm pantolonlardan çanta yapacağım artık' diyerek memnuniyetini dile getirdi.

KATILIMCILARDAN YÜKSEK MEMNUNİYET

Selma Öncül ise eğitimleri sosyal medyadan duyduğunu ve devamlı takip ettiğini söyledi. Öncül 'Daha önce 'sabun yapımı eğitimine katıldım. Çok hoşuma gitti. Bugün ki eğitimden de çok memnun oldum. Eski bir kottan çanta yapmakta çok güzel. Yıllardır dikiş bile dikmiyordum, hoşuma gitti. Dışarıda bir çanta almak şu an çok pahalı ama kendi kafama göre tasarladığım, sadece bana göre bir çanta olması da çok güzel. Kızıma da yapmayı düşünüyorum' diyerek Büyükşehir Belediyesi'ne böyle atölyeler düzenlediği için teşekkür etti.